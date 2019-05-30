Тимошенко хоче тимчасовий уряд без Гройсмана

Україна знову пішла по шляху більшовизації, коли закони не звертається увага, порушується Конституція, а призначення на високі посади робляться виходячи з інтересів акціонерів президента.Про це у своєму блозі пише блогер, ветеран АТО Валерій Прозапас.

Він зазначає, тому дуже добре, що відставку уряду не прийнято парламентом, є шанс зберегти керованість державою на деякий час. Видно, що симптоматичне заяву Юлії Тимошенко про «тимчасовому уряді» приховує за собою рішення на хаотизацию життя країни. Коли під шумок зустрічі Саакашвілі – в судах будуть протягиваться рішення про звільнення професіоналів типу Катерини Рожкової з НБУ, або зніматися з розшуку менеджери держпідприємств з орбіти Коломойського.

За словами Прозапаса, цей маховик треба зупинити, тому що після «тимчасового уряду» приходить матрос Желєзняк, а потім кремлівський чобіт. Можливості наших державних і громадських інститутів для цього ще є, треба користуватися правом голосу, свободою слова, не мовчати, об’єднуватися і по можливості підтримувати своїх, а не шукати винних.