Батько вбитої і спаленої під Житомиром дівчинки зізнався у злочині і може отримати довічне

Батько 5-річної дівчини, вбитої під Житомиром, під час суду зізнався у злочині, за який йому загрожує довічне ув’язнення.

Про те, що чоловік винен у вбивстві, розповіла його дружина. За її словами, злочин він скоїв 10 місяців тому. Потім кілька днів спалював тіло в грубці, а попіл викинув у канаву.

Також під час судового засідання стали відомі скандальні подробиці.

Так, 5 років тому вона покинула доньку в лікарні, дізнавшись, що та хвора на ДЦП. Дитину віддали в прийомну. Подружжя Коберник виховували дівчинку 3 роки, поки не з’явилися активісти та біологічні батьки із звинуваченнями у зґвалтуванні дівчинки. Саме під їх тиском, суд повернув у свій час дівчинку рідної матері. Цьому не завадила навіть той факт, що вона позбавлена прав на двох старших дітей.

«Всі винні у смерті Даші. Хтось боявся за крісло. І ось ці байдужість і боягузтво і призвели до смерті. Я постійно дзвонила і соціальним працівникам, і в поліцію. Наша влада мені сказала: «Ви — ніхто, і закрийте рот», — розповідає прийомна мати дівчинки.

Тим часом сусіди біологічних батьків Даші переконані, що ті боролися за повернення дитини, тільки щоб отримувати гроші на дитину-інваліда.

«Вони тільки за гроші дитячі і жили, бо він ніде не працював і вона теж», — розповіли вони.

Прийомна мати Даші просить віддати їй останки дитини, щоб поховати на цвинтарі. Однак зараз вони на експертизі. Тому поки що доказів жахливого злочину у правоохоронців лише визнання рідних батьків.

Також, раніше повідомлялося, що в Житомирській області батьки вбили і спалили в печі свою п’ятирічну доньку. Після того, як 27 травня в поліцію надійшла інформація про можливе вбивство дівчинки, правоохоронці прийшли до її батьків. 41-річна мама заявила, що з її донькою все в порядку, і показала дитину, одягненого в дівчачі речі. Але виявилося, що це її син, якого вона намагалася видати за зниклу дочку. А ось Даші (так звали дівчинку) ніде не було.