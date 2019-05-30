Рада прийняла законопроект про повну середню освіту: що зміниться

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про повну загальну середню освіту. Законопроект №10204 набрав 229 голосів у четвер, 30 травня, пряму трансляцію засідання ВР вів телеканал NEWSONE.

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття цього закону було важливим кроком для закріплення реформи освіти.

Документ вже був поданий в Кабмін і буде розглянуто найближчим часом.

Додамо, що законопроект передбачає індивідуальний графік навчання. Наприклад, якщо дитина навчається у спортивній чи музичній школі, тоді це час йому буде зараховано до загального шкільний план. Це також стосується і навчання на дому.