Вдарив ножем 17 разів: подробиці звірячого вбивства студента в Києві

В одному з пабів Києва відвідувачі виявили в туалеті закривавленого хлопця – Артема Иуса. На тілі молодого чоловіка було безліч ножових поранень. Постраждалого доставили в лікарню, де він помер, не приходячи в свідомість, через два тижні.

Поліції днями вдалося затримати підозрюваного. Він – учасник молодіжної націоналістичної організації. 30 травня Солом’янський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

«Все було залито кров’ю»

Злочин стався 6 квітня на Шулявці. Як розповів блогер і знайомий загиблого Олександр Барабошко, Артем пішов в туалет, де на нього напали кілька людей. «Що стало причиною, я не знаю. Але в результаті судмедексперти нарахували у Артема 17-18 ножових поранень», – зазначив він.

Пізніше інтернет-користувач Олег Ясинський повідомив в Facebook подробиці трагедії.

«Я був у той день в «Сіті пабі». Мій друг став свідком не розборки, а цього побиття одного хлопця двома покидьками . Один зупинив їх, сказав: «Ви ж його вб’єте!». Після ці виродки пішли в бар і ще сиділи на барній стійці. Пару хвилин і все було залите кров’ю», – зазначив він.

Ясинський додав: товариш сказав поліцейським, що готовий розповісти подробиці. Його пообіцяли набрати, але так ніхто і не зв’язався.

Чоловік стверджує, що його друг став свідком злочину

Підозрюваних шукали більше півтора місяців і на днях одного з них затримали у Волинській області. За словами Барабошко, це Андрій Дудка – учасник Всеукраїнської громадської організації «Сокіл».

На суді Дудка заявив, що це Іус напав на нього.

«Я не хотів навмисно наносити смертельні поранення потерпілому. Це була самооборона. На мою думку, була загроза моєму життю та здоров’ю, оскільки потерпілий на мене напав. Я перебував у шоковому стані», – уточнив він, додавши, що противник бив його в голову.

Дудка сказав, що наносив потерпілому удари в зону сідниць і стегон, «щоб не зачепити життєво важливі органи». Він також додав, що сам отримав травми голови, при цьому нікуди не звертався, щоб це зафіксувати.

Підозрюваний також пояснив, що не ховався від правоохоронних органів і не відключав мобільний. «В ході бійки зламався акумулятор, не було можливості зарядити», – зазначив він.

«Одного відпустили відразу»

На сьогодні внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

За словами Барабошко, незважаючи на те, що напали на Артема було кілька осіб, запобіжний захід обрали лише одному. «Другого відпустили відразу ж», – зазначив він.

Артем Іус навчався на третьому курсі Національного авіаційного університету. Друзі кажуть, що він був добрим, хоробрим і веселою людиною. У Артема залишився брат.