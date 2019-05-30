Вовчиці в шоці: у Винника прокоментували його відхід у політику

Український співак і секс-символ естради Олег Винник, який нібито зібрався піти в політику, не буде балотуватися до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Таку думку висловив його продюсер Олександр Горбенко, назвавши чутки «повною нісенітницею». Про це пише «Новий час».

«Зараз ми їздимо зі стадіонним туром від Ужгорода до Сєвєродонецька, ділимося з людьми щастям, емоціями і новими піснями… І не читаємо всяку нісенітницю», — заявив він, очевидно, натякнувши на інформацію, яку поширили в ЗМІ.

Зазначимо: раніше журналістка Яніна Соколова розповіла, що їй запропонували увійти в списки політичної сили «Моя стабільність», яка візьме участь у позачергових виборах в Раду. Разом з нею в партії повинні були рахуватися Олег Вінник та народний артист України Віктор Павлік.

Цікаво, що Павлик у свою чергу підтвердив те, що в даний час веде переговори з лідером партії «Стабільність» Василем Журавльовим про участь в дострокових парламентських виборах 21 липня.

Як повідомляли також про створення своєї політичної партії заявила та українська поп-діва Оля Полякова. Вона зазначила, що це буде «перша жіноча партія в Україні», однак політична сила не піде на позачергові вибори у Верховну Раду в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність у парламенті. Раніше продюсер артистки вже говорив про наміри співачки піти в політику.

Після року роздумів в політику пішов і лідер “Океану Ельзи”, співак Святослав Вакарчук. Через кілька тижнів після президентських виборів він публічно запустив партію “Голос” і оголосив про участь у виборчій гонці.