Проникав пальцями: у Києві затримали педофіла, який розбестив 6-річної дитини

У Києві 46-річна жінка повідомила про розпусних діях свого колишнього 30-річного співмешканця по відношенню до її 6-річному синові.

Про це написав у Facebook перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

За словами матері, чоловік познущався над дитиною: проникав пальцями в анальний отвір і чіпав руками статеві органи хлопчика. Відзначається, що підозрюваний був затриманий і вже зізнався у скоєному.

Аброськіна здивував той факт, що киянка не помічала синці на тілі дитини, залишені її співмешканцем.

Так, за даними поліції, про злочин стало відомо після того, як персонал дитячого садка привернув увагу рідного батька хлопчика до слідами знущань.

«Ми вже другий рік говоримо про прийняття законопроекту №6607, ми говоримо про хімічну кастрацію, ми говоримо про реєстр цих покидьків, але досі стоїмо на місці, а покидьки продовжують ґвалтувати наших дітей», – обурився Аброськін.