Чому ДП «Енергоринок» приховує правду

У розпорядженні редакції з’явилася інформація, яка доводить, що головні страшилки майбутньої реформи енергоринку – монополізація і зростання цін на ток – міф

Дискусія про перенесення термінів впровадження ринку електроенергії набирає обертів. В її орбіту вже втягнуті не тільки профільні експерти, а й представники органів влади. Противники швидких реформ як під копірку озвучують головну страшилку: позбувшись від контролю з боку держави нинішні энергомонстры – ДТЕК та Енергоатом підвищать ціни на струм. Але чи так це насправді? – Що опинилися у розпорядженні редакції документи свідчать про протилежне.

Як буде працювати оптовий ринок

Для початку нагадаємо, що має змінитися з 1 липня. Головна новація – це можливість споживачів самостійно обирати постачальника електроенергії. Як це буде працювати? На зміну ДП «Енергоринок», який викуповує у генеруючих компаній струм за регульованими тарифами і далі поставляє його обленерго, прийде так званий оптовий ринок.

Він включає в себе кілька складових: ринок двосторонніх договорів», де промислові споживачі закуповують безпосередньо у виробника електроенергію. Ринок «на добу вперед», де буде продаватися електроенергія, яка не була «зерезервинована» для двосторонніх договорів. Строк дії таких договорів купівлі-продажу– один операційний день. Внутрисуточный ринок, де контракти на поставку електроенергії будуть полягати сьогодні на сьогодні. У цьому випадку буде продаватися електроенергія, яку генеруючі компанії не змогли продати за прямими договорами або на ринку на добу вперед.

Також буде створено два майданчики: балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг, на яких системний оператор зможе купувати потужності для балансування енергосистеми.

Відповідно до закону про ринок електроенергії, угоди щодо купівлі електроенергії повинні будуть укладати на біржах. Така система повністю підігнані під стандарти Третього енергопакету і передбачає повну лібералізацію ринку і поява реальної конкуренції.

Однак противники реформи стверджують протилежне: мовляв, українські реалії далекі від європейських і ніякої лібералізації ринку нам не світить. Оскільки в Європі ціни формуються в результаті конкуренції між десятками виробників, а в Україні їх нібито тільки два: державний «Енергоатом» та приватний ДТЕК. Разом вони контролюють близько 90% генерації електроенергії. А тому відсутність державного регулювання відкриє для монополістів необмежені можливості для цінового диктату. В результаті вартість електроенергії може відразу ж збільшитися в 2-3 рази. Крім того, активно запускаються страшилки про те, що механізму взаємодії всіх елементів ринку протестований недостатньо, що в майбутньому може обернутися перебоями у постачанні струму і масовими відключеннями.

Зростання цін скасовується

Насправді ці твердження не мають нічого спільного з реальністю. І ось чому. По-перше, всі торгові платформи вже працюють у тестовому режимі з квітня. По-друге, ніякої монополізацією ринку тут і не пахне. І це підтверджує внутрішня звітність за цими операціями, яку з травня формує ДП «Енергоринок».

Редакція має у своєму розпорядженні дані про вміст свіжого звіту за 28 травня. І ось лише кілька красномовних фактів, в пух і прах развеивающих версію про неготовність системи та монополізації електричного ринку.

Факт 1. Станом на згадану дату платформі ринку електроенергії на добу вперед вже зареєструвалося 255 учасників з них: 22 виробника, 33 з 34 наявних ОСР (мережеві компанії, колишні обленерго), 25 постачальників універсальних послуг, НЕК «Укренерго», постачальник останньої надії «Укрінтеренерго», Гарантований покупець і 163 інших постачальників.

Факт 2. 28 травня у торговельній сесії тестового режиму ринку на добу вперед взяли участь 116 компаній, зареєстрованих на платформі, тобто фактично половина.

Факт 3. Доступ до торгової платформи, крім зазначених учасників, отримали 250 виробників енергії з поновлюваних джерел (всього таких ринку 320).

Тепер, що стосується страшилок про можливий стрибок ціни на вартість струму при переході на вільне тарифоутворення.

Факт 4. Тестова робота платформи вже дозволяє спрогнозувати цінову динаміку. Оскільки зараз обсяг продажів на платформі ринку електроенергії на добу вперед становить 60% від реальних. Так от, ціна струму 28 травня на цьому майданчику склала 1859 грн/МВт. Для порівняння: прогнозна оптова ринкова ціна НКРЭКУ на 2 півріччя 2019г становить 1720 грн/Мвтг. Про дво – або трикратне підвищення ціни взагалі немає й мови.

Активна торгівля йде і на внутрисуточном ринку. 28 травня ціни на струм тут знаходилися на рівні 1891 грн/Мвтг, що всього на 2% вище розцінок ринку на добу вперед.

Факт 5. І виробники, і споживачі вже готові працювати за новими правилами. Згідно із звітом, наявними в розпорядженні редакції, на ринку двосторонніх договорів на зазначену дату подано 164 договору за 60 учасників на купівлю-продаж 141 млн квтг.

Всього 28 травня на тестових платформах було реалізовано 360 млн квтг, що відповідає обсягом реального попиту.

Аналіз звітності по інших днях показав: рівень цін демонструє незначне зростання, до 10% в робочі дні та значне падіння, до 50% в святкові. Всі торгові майданчики фактично функціонують.

Оприлюднення цієї інформації одразу ж розставив би усі крапки над «і». У всякому разі, на тлі цих даних твердження про майбутню монополізації ринку і неминуче суттєве зростання цін на струм виглядали б просто безглуздо. Відповідно, сам собою відпало б питання про необхідність перенесення реформи енергоринку на більш пізні терміни.

Дмитро Хмельницький