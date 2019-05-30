Снєгирьов: Легітимізація документів ОРДЛО в Україні – це легітимізація самих «ЛНР» і «ДНР», причому – за кремлівським сценарієм

Рішення Кремля про спрощений порядок отримання російського громадянства жителями ОРДЛО загострили питання щодо визнання чи невизнання офіційним Києвом документів, виданих на окупованих теріторіях.

На мою думку, будь-яка легітимізація документів, виданих окупаційними адміністраціями – це легітимізація самих «ЛНР» і «ДНР». Причому – за кремлівським сценарієм, з поверненням їх в Україну на російських умовах.

Якщо ми говоримо, що визнаємо їх документи, то ми визнаємо і ті, що маємо внутрішній конфлікт між центральною владою і частиною Донбасу, між офіційним Києвом і «ЛДНР». Все це перекладати зовнішню агресію у внутрішнє протистояння.

Згідно Закону України «Про особливості державної політики та забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих теріторіях в Донецькій і Луганській областях», діяльність адміністрацій на окупованих теріторіях є незаконною.

Так що я категорично проти визнання будь-яких документів з того боку.

Росія своїми діями щодо спрощення отримання російського громадянства жителями «Л-ДНР» фактично визнала свій протекторат над цією територією. І, згідно з Женевською конвенцією, всі соцзабезпечення лягає на країну-окупанта.

На цьому тлі дивною виглядає озвучена нещодавно першим заступником голови Нацполіціі України В ячеславом Аброськіним пропозиція надати право вступу до вищих навчальних закладів України без зовнішнього незалежного оцінювання дітям, які проживають на окупованих теріторіях Луганської і Донецької областей, забезпечуючи їх при цьому за рахунок держави.

«Якщо ми все ж ще плануємо повертатися в Донецьк і Луганськ, ми зобов’язаннями зобов’язані надати право вступу до вищих навчальних закладів України без ЗНО нашим дітям, які змушені проживати на окупованій території РФ так званих «ДНР» і «ЛНР», – зазначив Аброськін.

У даній ситуації розмовами навіть про можливу легітимізацію ми фактично заявляємо про готовність імплементувати політичну частину Мінських домовленостей (амністія, особливий статус) не чекаючи припинення вогню і виведення окупаційних військ.

Це, повторюся, є легітимізацією квазіутворень і міною уповільненої дії під всю Україну. Чого Росія і домагається, запустивши зараз черговий виток інформаційної війни: нові дані «соцдосліджень», «мирні» плани Медведчука та ін.