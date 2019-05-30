«Зробити вино і почати продавати в Україні – це пройти десятки кіл пекла», – Оруджалієв

Я зараз в Італії. Сходив з ранку на ринок. Купив риби, овочів, фруктів. В одній з крамниць помітив полку з вином. Звичайне південне домашнє. 3 євро за літр. Ще не пробував, але що в пляшці мені більш менш очевидно. Вино тут робити вміють.

Напій, який я купив, зроблений тут недалеко. Фермер восени зібрав виноград на своїй ділянці, віджав сік у дворі і поставив ферментіроваться сарай.

Щось залишив собі. Щось роздав родичам та друзям. А якусь частину відправив на ринок.

Це просте домашнє вино.І його робить кожен, хто хоче. Воно бачило фермера, стосувалося продавця і сьогодні познайомитися зі мною.

Вино – звичайний продукт, яких сотні на будь-якому ринку. І саме коли воно звичайний продукт, його робить багато людей. Зароджується культура. Відбувається еволюція і з’являється гідний напій.

Але звичайний продукт воно в Італії. В Україні, як ми знаємо, свої правила. Причому ледь не у всьому, що стосується їжі. Правила для ресторанів, в яких потрібно окреме приміщення для миття яєць – дитячий садок порівняно з вимогами для виноробів.

Зробити вино і почати продавати в Україні – це пройти десятки кіл пекла.

Напевно ви пробували різні українські вина. Майже всі вони – відвертий шмурдяк. Причини насправді дві. Перша – немає культури і досвіду. Друга – чиновники. У будь української пляшці більша частина вмісту – це геморой, нерви та інший досвід пов’язаний з ними.

Мало хто хоче ним займатися. Це дорого, ризиковано і в цілому суперечить здоровому глузду.

Але навіть якщо ти фанат своєї справи, закоханий у вино і всупереч цьому здоровому глузду вирішив зайнятися улюбленою справою і пройшов всі кола пекла – є ще вишенька на тортику. Виявляється, тобі ще належить пройти…дегустаційну комісію!

Просто вдумайтеся. Сидять такі вкриті потом, жиром і нафталіном чиновники. Отримують зарплату з бюджету бідної країни і “експертно вирішують”, які вина гідні потрапити у продаж, а які ні. Тобто ринок не вирішує, не винороб, а незрозуміло звідки взявся чиновник.

Це в Італії вино звичайний продукт. В Україні – його ще повинен схвалити якийсь незрозумілий х*р в костюмі.

Ти вкладаєш тонни сил, нервів, грошей. Вчишся, стараєшся, робиш. Реалізуєш свою мрію. І тут, вп, незрозумілий х*р з дегустаційної комісії вирішує твою долю…