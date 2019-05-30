У Молдові хабар у «придністровських рублях» не є злочином

«Придністровський рубль» не може бути об’єктом злочинів, передбачених статтями 236, 324 і 325 Кримінального кодексу на тій підставі, що ці банкноти не визнані Молдовою та іншими державами.

Повідомляється, що незважаючи на те, що керівництво Національного центру по боротьбі з корупцією (НЦБК) заявило, що «боротьба з корупцією, розпочата Республікою Молдова, є незворотною«, схоже, що до цих пір є серйозні прогалини в законодавстві, які обмежують здатність антикорупційних органів ефективно боротися з цим явищем.

Фахівці Центру вирішили перевірити, чи допускає існуюча правова база залучення до відповідальності в таких випадках. Фахівці Центру направили запити відомствам у сфері боротьби з корупцією. Генеральний інспекторат поліції (ГІП) підтвердив, що особи, які беруть хабарі в «придністровських рублях«, не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за отримання або дачу хабара, а також за підробку грошей.

Придністровська валютна одиниця («придністровський рубль«), визнана у придністровському регіоні, не може бути об’єктом злочинів, передбачених статтями 236, 324 і 325 Кримінального кодексу на тій підставі, що ці банкноти не визнані Республікою Молдова та іншими іноземними державами«, йдеться у відповіді ГІП.

Таким чином, установа, уповноважена здійснювати судове переслідування у справах про корупцію, визнає, що він не може діяти в таких випадках, так як у них немає законодавчих важелів.

Теоретично, державний службовець або інша особа, яка приймає рішення, може отримати хабар у «придністровських рублях«, поїхати на лівий берег річки Дністер і використовувати ці гроші у своїх власних інтересах: конвертувати їх в будь-яку валюту (леї, долари США, євро тощо), для покупки певних цінностей. За хабар у «придністровських рублях« не передбачено кримінальне покарання. Цей законодавчий прогалину дозволяє здійснювати величезну кількість економічних злочинів без того, щоб притягати винних до відповідальності.

У відповіді ГІП підтвердив, що за підробку і фальсифікацію «придністровського рубля« не передбачено покарання. Однак було обумовлено, що ці дії можуть бути класифіковані як шахрайство або нанесення матеріального збитку в результаті обману або зловживання довірою.

На ті ж питання НЦБК, Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ і Прокуратура антикорупції відповіли ухильно, заявивши, що вони не несуть відповідальності за розробку пояснювальних інструкцій або методологій, які приймає і тлумачить парламент.

Жодна із згаданих установ не зміг дати чітку відповідь, чи є злочином дача або одержання хабара в «придністровських рублях«, а також не змогло дати відповідь, чи були такі прецеденти і надходили подібні скарги до установи.