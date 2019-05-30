Після бунту в Одесі хочуть законсервувати в’язницю

В міністерство юстиції подали документи щодо консервації 51-й колонії в Одесі, де нещодавно збунтувалися ув’язнені влаштували.

Про це повідомив керівник Південного міжрегіонального управління виконання покарань і пробації Олександр Малахов, передає Громадське.

За його словами, значна частина майна установи знищена в результаті бунту, тому була запропонована консервація установи.

Зокрема, зруйнований дільницю посиленого контролю, пошкоджені чергова частина, службові кабінети адміністрації, банно-пральні комплекси. У разі консервації колонії засуджених переведуть в інші установи (розглядаються колонії в Вознесенську, Арбузинська і Дар’ївська), а службовців працевлаштують в інші установи виконання покарань Одеської області.

Що саме буде з територією колонії, за словами Малахова, вирішать місцеві влади.