Ризик катастроф в “Укрзалізниці” зростає через невідшкодування їй збитків

В АТ “Укрзалізниця” (УЗ, Київ) закликають владу виконати вимоги законодавства, відшкодувавши перевізнику понад 7,1 млрд грн збитків, що дасть змогу уникнути ризиків катастроф і падіння обсягів перевезення пасажирів, повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу компанії.

“Зношеність електропоїздів становить 87,46% (91,63% – змінного струму і 83,73% – постійного струму); дизель-поїздів – 97,21%, рейкових автобусів – 26,5%. На початок 2019 року проведення капітального ремонту в умовах заводів потребували 73 дизель-поїзди і 157 електропоїздів. Орієнтовна необхідна сума для виконання зазначених робіт становить 2,2 млрд грн без ПДВ для дизель-поїздів, 4,603 млрд без ПДВ для електропоїздів”, – наводить прес-служба слова директора з розвитку бізнесу УЗ Андрія Рязанцева.

При цьому він додав, що технічні несправності внаслідок тривалої експлуатації електро- та дизель-поїздів спричиняють займання в приміському залізничному рухомому складі, що ставить під загрозу здоров’я та життя громадян. Рязанцев, зокрема, зазначив, що за чотири місяці поточного року сталося п’ять пожеж у приміському рухомому складі, чотири пожежі в дизель-поїздах і пожежа в електропоїзді; при цьому пасажири внаслідок згаданих інцидентів не постраждали.

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За його розрахунками, мінімально необхідна потреба в оновленні парку електро- і дизель-поїздів для забезпечення приміських пасажирських перевезень становить п’ять дизель-поїздів і п’ять електропоїздів щорічно.

“Потрібна чітка позиція влади з цього питання”, – підсумував Рязанцев.

Як повідомлялося, “Укрзалізниця” 15 травня 2019 року звернулася до Верховної Ради і Кабінету Міністрів із проханням виділити компанії з державного бюджету 7,1 млрд грн.

За даними УЗ, 2,2 млрд грн із загальної суми становить недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за 2016-2018 рр., 4,9 млрд грн – капітальні витрати на пасажирські перевезення, які “Укрзалізниця” фактично здійснила протягом 2016-2018 рр. у зв’язку з невиконанням ст. 10 закону “Про залізничний транспорт”.

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