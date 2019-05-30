Реконструкція парку “Кіото” офіційно обернулася для киян втратою 11,4 млн гривень

КП “Киевгорразвитие”, займаючись у період з листопада 2016-го по липень 2018 року реконструкцією парку “Кіото”, позбавило бюджет Києва 11,43 млн гривень.

Причина — фінансові порушення “з присмаком корупції”: тільки 8-місячне співробітництво “Киевгорразвития” зі скандально відомим ТОВ “БК “КУБ” обійшлося столичним платникам податків у більш ніж 10 млн гривень фінансових втрат. На черзі, нагадаємо — будівництво торгового центру, яке КМДА дозволяє розгорнути в цьому парку ТОВ “Женсан”.

Як стало відомо, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міськдержадміністрації (КМДА) перевірив, як КП “Київський центр розвитку міського середовища” (КП “Киевгорразвитие”) у період з листопада 2016 року по липень 2018 роки виконувало роботи з реконструкції парку “Кіото” у Деснянському районі Києва.

Відповідний звіт було оприлюднено 24 травня 2019 року на офіційній сторінці зазначеного департаменту в Facebook.

Аудитори КМДА перевіряли, як замовник реконструкції — КП “Киевгорразвитие” (*) — використовувало виділені з міського бюджету на облаштування парку 25,470 млн гривень. Результат перевірки — фінансові порушення, які призвели до втрати 11 млн 43,391 тис. бюджетних гривень, з яких столичним аудиторам КМДА начебто вдалося врятувати близько 2 млн гривень.

Відповідно до аудиторського звіту, КП “Київський центр розвитку міського середовища” всього за 8 місяців ремонтно-будівельних робіт (акти виконаних робіт за грудень 2017 року — липень 2018 року) переплатило своєму підряднику — ТОВ “БК “КУБ” (**) — 10,160 млн гривень. Розмір збитку для міської казни — 42% від вартості виконаних і перевірених робіт.

Крім того, через завищення ТОВ “БК “КУБ” обсягів і вартості будівельно-монтажних робіт КП “Киевгорразвитие” завищило витрати по технагляду ФОП Лахненко О. В. в розмірі 156,161 тис. гривень. Також дане КП платило за завищеними кошторисами ПП “Інститут Урбаністики” (***) за виконані проектно-вишукувальних робіт.

“В актах за липень — грудень 2017 року, які взяті на облік і оплачені, замовником робіт зайво перераховано зазначеної підрядної організації кошти міського бюджету на загальну суму 706,524 тис. гривень”, — повідомляється в звіті Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Ще 20,315 тис. гривень з бюджету Києва дане КП зайве перерахувало ТОВ “АРХ-ІНЖ-ПРОЕКТ” за виконання робіт з авторського нагляду. При цьому, аудитори КМДА відзначили відсутність журналу авторського нагляду та документа, на підставі якого проектувальник (ПП “Інститут Урбаністики”) передає повноважень виконання авторського нагляду під час реконструкції даного ТОВ.

Також з’ясувалося, що станом на 1.10.2018 року в бухгалтерському обліку “Киевгорразвитие” була занижена вартість незакінченого будівництва парку “Кіото” на загальну суму 4,740 млн гривень. За даними аудиторів КМДА, це сталося під час передачі об’єкту з балансу КО “Київзеленбуд” на баланс даного КП. Зазначається, що “Київзеленбуд” неналежним чином оформив первинну документацію в процесі цієї передачі. Даний нюанс був розцінений аудиторами КМДА як фінансові порушення, що не призвели до втрати бюджетних коштів

Ще в грудні 2017 року писала KV, Деснянське управління ГУ Нацполиции в Києві відкрило кримінальне провадження за підозрою посадових осіб КП “Киевгорразвитие” та ТОВ “БК “КУБ” в розкраданні бюджетних коштів. Це ТОВ 8 листопада 2017 року виграло тендер КП “Киевгорразвитие” на 49 млн гривень і повинно було провести роботи з реконструкції парку “Кіото”. Але слідчі з’ясували, що за фактом роботи не проводилися, а сам тендер був фіктивним.

Зазначимо, у свій час “погоріли” на співпрацю з ТОВ “БК “КУБ” та ряд інших столичних комунальних структур.

Нагадаємо, ТОВ “БК КУБ” є одним з фігурантів великого корупційного скандалу з КО “Київзеленбуд”. Це ТОВ була одним із підрядників КО, який брав участь в передбачуваному розкраданні 54 млн гривень. 13 компаній отримали зазначене бюджетне фінансування на ремонти об’єктів зеленого господарства в Києві, але в результаті правоохоронці встановили, що ці роботи виконувалися силами районних КП УЗН, а бюджетне фінансування ділилося між організаторами схеми.

В кінці грудня 2017 року громадський активіст Костянтин Піонтковський заявляв, що ТОВ “БК КУБ” є компанією-посередником. За його словами, на балансі компанії знаходяться лише рулетка, тачка садова, дриль та 6 чоловік персоналу, а роботи по тендерам компанія виконує силами комунальних підприємств, підпорядкованих головному замовнику — КО “Київзеленбуд”.

За такою ж схемою ТОВ “БК КУБ”, схоже, “проводило” і капремонт західній частині парку “Пуща-Водиця”: реально роботи виконувало КП “УЗН Дніпровського району”.

Варто відзначити і те, що поряд з вливанням в останні роки чималих бюджетних коштів на реконструкцію парку “Кіото”, Департамент містобудування та архітектури КМДА нещодавно надав ТОВ “Женсан” містобудівні умови та обмеження (ГУО) для проектування будівництва торговельного центру з паркінгом біля станції метро “Лісова” (в тому числі, на території цього парку).

Як вже не раз писала KV, земельну ділянку площею 4,0141 га на території парку Кіото опинився в тривалій оренді у ТОВ “Женсан” (під будівництво) на підставі рішення Київради 2004 року та відповідного договору оренди від 8 вересня 2005 року.

Після перемоги “Революції Гідності” місцеві активісти і чимало депутатів Київради не раз намагалися розірвати цей договір оренди, але марно. За інформацією координатора проектів “Давайте разом” Тетяни Андрейшиной, питання розірвання договору з “ЖенСаном” всіма силами блокувався у земельно-містобудівної комісії Київради і коли її очолював нинішній секретар Київради Володимир Прокопів (фракція “Солідарність”), і коли йому на зміну прийшов його колега по фракції Олександр Міщенко.

Домогтися збереження всієї території парку Кіото активісти у т. ч. пыталисьлетом 2015 року пікетуванням Посольства Японії. В результаті мер Києва Віталій Кличко пообіцяв їм зберегти парк, а японський ландшафтний архітектор Широ Накане взяв на себе місію розробки проекту його реконструкції.

У червні 2017 року Кличко разом з мером Кіото Дайсаку Кадокава відкрили першу чергу реконструйованого парку Кіото.

Нагадаємо, що з 17 липня 2018 року обов’язки директора КП “Киевгорразвитие” виконує Станіслав Дьомін. З 2015 по 2018 рік даними КП керував Денис Півнєв. Дане КП знаходиться у підпорядкуванні Департаменту містобудування та архітектури КМДА, яким з 1 листопада 2016 року керує Олександр Свистунов(на фото праворуч). Роботу даного департаменту КМДА курує заступник голови КМДА Олександр Спасибко (на фото ліворуч від Свистунова).