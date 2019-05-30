Євген Черняк: “У суспільстві є величезний запит на справедливість”

Хочу зрозуміти:

Якщо на Україну нападають, а в ситуативній кімнаті розгорнуто штаб з секретними серверами, то коли змінюється караул не можна забирати сервера. Тому, що або ніхто ні на кого не нападає, а розповіді про це лише технологія, щоб відвернути увагу від свого злодійства, або, якщо забрали сервери – це чисте мародерство, за чиї гроші вони не були куплені!

Який варіант краще?

Я так розумію, що ніяких серверів не було. Як і нападів. Це була кімната, де обговорювали хабара, як кого обилетить, що рейдернуть і як стирити побільше на військових замовленнях. І це не сервера, а звичайні захисні панелі, від знімання інформації зовнішніми джерелами та диктофонами всередині.

Головний начальник пост здав і, логічно, обладнання забрав з собою.

Про шаурму прохання нічого не писати. Вона вже так само обговорюється, як Томос і мені це теж дуже не подобається.

Варіанти ‘ваш вкрав сервера’, а ‘ваш їсть шаурму’ не приймаються! Обидва варіанти не дуже.

Повторюся в 10 разів, у суспільстві є величезний запит на справедливість. Вже дуже скоро, якщо не буде посадок відомих всій країні мародерів, пости про шаурму будуть викликати дике роздратування. Так працює соціальна психологія.

В голові виборця від любові до ненависті один крок.

Євген Черняк