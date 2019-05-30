Зустріч голів фракцій: Ляшко влаштував істерику в АП, Зеленському довелося осадити

Лідер Радикальної Партії Олег Ляшко влаштував скандал у залі засідань Адміністрації президента, де проходила зустріч лідерів фракцій з Володимиром Зеленським. Про це стало відомо зі стенограми, опублікованій АП.

Після того, як Ляшко залишив свій смартфон в охорони і зайшов в зал, він не міг заспокоїтися кілька хвилин і продовжував вимагати від Зеленського віддати його телефон і почати трансляцію.

Ляшко перебив спікера Ради Андрія Парубія, який висловлював свою думку про розпуск Ради. Далі наводимо витяги зі стенограми:

Ляшко О. В .:

— Там дивилося 8000 чоловік. Я абсолютно впевнений, що всі вони хочуть почути вашу позицію, побачити в прямому ефірі, а не записи змонтовані. І вони мають на це право. Я хочу Вас як новообраного Президента запитати, чому Ви дали команду охороні не пропускати мене, вони тільки билися зі мною.

Зеленський В. А .:

— Вас били?

Ляшко О. В .:

— Так, коли я намагався пройти, вони мене відштовхували, вони мене били, вони забрали у мене телефон. Я повідомляю, якщо Ви мабуть про це не знаєте, я повідомляю Вас про цей факт. І прошу Вас ..

Зеленський В. А .:

— Я розберуся з цим питанням.

Ляшко О. В .:

— Я прошу Вас, спасибі, що Ви розберетеся, я прошу Вас, пане Володимире, дати команду охороні, повернути мені телефон і включити пряму трансляцію наших консультацій. Це перше. Я прошу у Вас відповіді. Поверніть мій телефон.

Зеленський В. А .:

— Я не віднімав у Вас телефон.

Ляшко О. В .:

— Мій телефон забрала ваша охорона. Поверніть мій телефон. Я можу розраховувати, що мій телефон Ви мені повернете, Ви не заперечуєте проти того, щоб ці історичні для країни консультації йшли у прямому ефірі?.

Зеленський В. А .:

— Олег Валерійович, Ви за будь-якого приводу робите історичний момент.

Ляшко продовжив вимагати повернути йому телефон.

Колеги Ляшка намагалися заспокоїти його і пояснили, що всі здали телефони охорони — такі правила.

Після цього Ляшко почав вимагати покинути зал радника (на той час він ще не вступив на посаду глави АП, — ред.) президента Андрія Богдана. Його проігнорували ініціативу і Богдан продовжив брати участь у зустрічі.

Після цього головний радикал трохи заспокоївся і слово взяв Парубій та Ірина Геращенко. Через час Ляшко продовжив задавати питання Зеленському, тоді той вже не витримав і осадив його.

Ляшко О. В .:

— Можна почути відповідь на питання голови парламенту щодо підстав розпуску?

Зеленський В. А .:

— Олег Валерійович, я хочу Вам сказати, по-перше, ми тільки починаємо з вами цей шлях політичний. Ну, це я принаймні. Я хотів би, щоб Ви, як Вам сказати, щоб Ви тут не були лідером цього приміщення, не передавали всім слово. Ми почули зараз шановну Ірину Геращенко, почули Андрія Володимировича, зараз хочемо почути кожну людину, тому що ми всі люди рівні в Україні. Якщо можна, якщо Ви не проти? Коли Ви будете Президентом України, тоді Ви будете надавати всім слово і я Вас дуже прошу — не кричіть, ведеться стенограма, це історичний момент, як Ви вже сказали. І нехай у кожного будуть свої повноваження, якщо Ви не проти?

Ляшко О. В.:

— Я не проти, більше того, я підтримую Вас. Я правильно зрозумів, що Ви відповідь на запитання голови парламенту дасте пізніше?

Зеленський В. А .:

— Я Вам дам всі відповіді, Олег Валерійович, спасибі.

Ляшко на цьому не зупинився і через деякий час почав дорікати Зеленського в тому, що він не назвав Росію агресором у своїй промові. Велику частину часу говорив Олег Ляшко.