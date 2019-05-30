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Україні до кінця року потрібно погасити держборг в $6,3 млрд

30.05.2019

У травні-грудні Україні потрібно погасити державні борги в іноземній валюті в сумі 6,3 млрд дол., у тому числі 3,5 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 2,8 млрд дол. за валютними ОВДП, написав глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин в Facebook.

Данилишин зазначив, що за підсумками першого кварталу, співвідношення державного боргу до ВВП вперше за довгий час опустилася нижче 60%. Однак, за його словами, одним з найсильніших викликів буде погашення держборгів в інвалюті.

“У травні-грудні потрібно виплатити 3,5 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 2,8 млрд дол. за валютними ОВДП. Сумарно – 6,3 млрд дол. Піковими періодами є травень і вересень – по 1,7 млрд дол. (травень – 1,4 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 0,3 млрд дол. за валютними ОВДП, вересень – 1,6 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 0,1 млрд дол. за валютними ОВДП)”, – зазначив Данилишин.

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