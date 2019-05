Виручка дюжини найбільших інвестиційних банків світу впала на 11%

Виручка 12 найбільших інвестиційних банків світу в січні-березні впала на 11% після підвищення попередні два квартали поспіль і склала $39,1 млрд.

Сукупний дохід від операцій із сировиною склав $1,2 млрд, збільшившись на 6% порівняно з січнем-березнем 2018 року, в основному завдяки нафтовому сектору.

При цьому в цілому виручка банків від операцій з активами з фіксованою дохідністю, на валютному і сировинному ринках (FICC) зменшилася на 6% — до $18,8 млрд.

Доходи від торгівлі акціями та похідними інструментами в минулому кварталі впали на 21%, склавши $10,9 млрд. Це було обумовлено в тому числі зниженням обсягу торгів в EMEA і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Coalition включає в число найбільших інвестбанків світу Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale.

При цьому аналіз не враховує великі австралійські та канадські банки і фінансові компанії країн з економікою, що розвивається, які відрізняються значним обсягом операцій з сировиною.