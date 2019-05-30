Гайдук, Тарута і Мкртчан судяться в Лондоні за $800 млн

У високому суді правосуддя Англії і Уельсу колишні партнери по корпорації ІСД — Сергій Тарута, Віталій Гайдук та Олег Мкртчан — ведуть три судових спору.

Судові тяжби стали наслідком продажу більше половини акцій корпорації Індустріальний Союз Донбасу (ІСД) російським інвесторам в кінці 2009 року.

Віталій Гайдук і його дружина Олена вважають, що партнери не доплатили їм при виході з бізнесу більше $800 млн. Тарута подав перехресні позови до Гайдука і Мкртчану, в яких вимагає половину акцій в п’ятизірковому готелі Hyatt (Київ) і металлотрейдере Українська гірничо-металургійна компанія (УГМК). Цими активами бізнесмени спільно володіли до угоди з росіянами.

До 2009 року Гайдук, Тарута і Мкртчан були рівноправними партнерами в корпорації ІСД. При виході сім’ї Віталія Гайдука з металургійного бізнесу він отримав від партнерів $950 млн. Але паралельно йшов переговорний процес з російськими інвесторами про продаж їм контрольного пакету акцій корпорації. Тому, за твердженням Гайдука, була досягнута усна домовленість з Олегом Мкртчаном про виплату Гайдуку додаткової суми, якщо росіяни оцінять 50%+2 акції корпорації вище. У тексті судового позову зазначається, що в результаті Тарута і Мкртчан отримали $2,7 млрд у вигляді довгострокового кредиту.

Тобто частка Гайдука була оцінена в $1,78 млрд, а не $950. Тому він вирішив вимагати від колишніх партнерів виплатити різницю, яка становить близько $830 млн.

У свою чергу Тарута подав зустрічний позов, в якому вимагає від Гайдука частку в статутному капіталі компаній, що володіють столичним готелем і мережевим металотрейдером УГМК.

Наступне засідання лондонського суду відбудеться в жовтні 2019 року.