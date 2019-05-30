Співробітник прокуратури Киргизії потрапив під слідство в справі про втечу чеченського «злодія в законі» Азіза

Підозрюваний в період вирішення питання про звільнення Азіза Батукаєва працював спецпрокурором.

Новим фігурантом справи про незаконне звільнення з колонії «злодія в законі» Азіза Батукаєва став співробітник киргизької прокуратури. Про це повідомляє портал 24.Kg з посиланням на джерела.

Відомо, що в період вирішення питання про дострокове звільнення Батукаєва підозрюваний працював спецпрокурором. Зараз він займає посаду в прокуратурі Наринської області. Силовика не стали відправляти в СІЗО йому вибрали більш м’яку міру запобіжного заходу, але джерело не уточнив, яку саме.

Як неодноразово розповідала «Злочинна Росія», розслідування справи про втечу Азіза несподівано відновили в квітні 2019 року. Його фігурантами стали лікарі-онкологи, лаборант і суддя, який виносив рішення про звільнення.

Медичні експерти встановили підробку фактів захворювання Батукаєва рак. Крім того, заарештовані колишній радник голови Держслужби виконання покарань Калыбек Качкыналиев і екс-віце-прем’єр республіки Шаміль Атаханов. У справі також проходить екс-міністр охорони здоров’я Динара Сагинбаева. Нещодавно її перевели під домашній арешт.

Батукаєв вийшов на свободу, відсидівши менше половини строку. У 2006 році його засудили до 16 років і 8 місяців позбавлення волі за незаконне зберігання зброї і наркотиків, організацію бунту в колонії, співучасть у вбивстві депутата парламенту. 9 квітня 2013 року суд постановив звільнити його від покарання у зв’язку зі смертельним захворюванням. Батукаєва часу не втрачав і в той же день полетів в Чечню, де залишається до цих пір.