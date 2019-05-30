Балуха перевели в тюремну лікарню

Український політв’язень в РФ Володимир Балух, який відбуває ув’язнення в колонії Тверській області Росії, перевели в тюремну лікарню. Про це повідомили в апараті уповноваженого з прав людини Тверській області РФ, передає “Крим.Реалії”.

“Ми зв’язувалися з Федеральною службою виконання покарань, Володимир Балух переведено в обласну лікарню ФСВП, місто Торжок”, – повідомили в офісі уповноваженого. Адвокат Балуха Ольга Дінз заявляє, що у неї немає офіційного підтвердження даної інформації.

“Я звернулася до т.в.о. начальника колонії з проханням дозволити відвідування Балуха лікарем з метою його первинного огляду та встановлення наявності або відсутності ознак того чи іншого захворювання з урахуванням його скарг на стан здоров’я. Якщо його переведуть в ЛПЗ (лікувально-профілактична установа – ред.), то виключно з метою відмови у задоволенні моєї просьби і створення видимості надання Балуху медичної допомоги. Оскільки відповідь на мою заяву до теперішнього часу не надійшов, я не можу прокоментувати ситуацію, що склалася на сьогоднішній день”, – сказала Дінз.

Вона повідомила, що планує відвідати Балуха наступного тижня та отримати більше інформації про його місцезнаходження і стан. Довідка. Окупаційний суд Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупності двох кримінальних справ.

З 29 березня 2019 року Балух знаходиться в ІК-4 р. Торжок Тверської області. Балуха вивезли в Росію проти його волі і всупереч Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.