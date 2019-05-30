На Донбасі український військовий отримав поранення

Сьогодні протягом дня в зоні бойових дій зафіксовано один обстріл з боку російських бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр операції об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Обстріл із застосуванням мінометів калібру 82 мм зафіксовано поблизу населеного пункту Кримське.

Внаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець збройних сил. На ворожі провокації підрозділу Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.