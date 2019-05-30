Скандальне відео начальника УДО з «Моторолою»: волонтер розповів про його «подвиг»

Переговори новопризначеного начальника Управління державної охорони, підполковника Збройних сил України Олексія Оцерклевичас терористом «ДНР» Арсенієм Павловим (позивний «Моторола») в 2014 році фактично були особистим подвигом.

Про це розповів волонтер Юрій Мысягин. Він коротко розповів про те, які події передували переговори з терористом і які завдання виконував Оцерклевич.

«За домовленістю військово-політичного керівництва України з противником вони поставили блокпост перед Донецьким аеропортом, який перебував під українським контролем. І «шманали», перевіряли всі наші автомобілі, які заходили в аеропорт, які завозили ліки, продукти, волонтерську допомогу. І зрозуміло, що туди треба було завозити боєприпаси», — повідомив він.

За словами волонтера, «склалася пікова ситуація, коли у бійців, що знаходяться у новому терміналі, закінчувалися боєприпаси, треба було щось робити. І на переговори поїхав Олексій Оцерклевич». Оцерклевичу «треба було відволікати увагу, щоб машини не додивлялися – розмовляти, насіння лузати, руки тиснути», — пояснив Мысягин.

«Бойова задача була виконана: в аеропорт зайшли 2 автомобіля, в яких були боекомплекты, і завдяки цьому наші захисники ще довго могли тримати оборону Донецького аеропорту», — підкреслив волонтер.

Він звернув увагу і на той факт, що Оцерклевич сильно ризикував. «Купол» поїхав на переговори на одній медичній машині. Була небезпека того, що його не пустять назад. Він сильно ризикував. Адже ВСУ фактично обдурили противника, його могли і в полон взяти».

«Я вважаю, що це фактично подвиг Оцерклевича. Він виконав своє завдання на відмінно. Але військове керівництво йому слова не сказав», — заявив волонтер.

Він нагадав про те, як сам «Моторола» в сюжеті телеканалу «Росія 24» зізнався, що «Купол» їх обдурив».

«Є свідчення наших воєнних, що «Моторола» потім кричав на радіостанцію: «Я тебе зловлю, я тебе вб’ю!» — нагадав Мысягин і навів коментар бійця 3 бригади Олександра Оловаренко, який був у машині з Оцерклевичем, коли той їхав на переговори з «Моторолою».