Під Києвом батько два роки ґвалтував дочок разом з другом

У місті Фастів двоє чоловіків розбещували і гвалтували малолітніх дівчаток. Один з підозрюваних є їх рідним батьком. Статеві стосунки з дітьми відбувалися з 2016 по 2018 рік. Весь процес чоловіки знімали на відео.

Прокурори направили звинувачення в районний суд. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Відомо, що мати дівчаток померла від невиліковної хвороби. Замість виховання своїх дочок, він разом з товаришем регулярно розбещував їх, ґвалтував і задовольняв сексуальні потреби, а також залучив цього процесу їх неповнолітню подругу. При цьому, підозрювані знімали все на відео і викладали його в закриті групи в месенджерах. За це вони отримували грошову винагороду.

Батько дівчаток перебуває під вартою, а ось співучасник вніс заставу у розмірі 350 тисяч гривень і зараз перебуває на свободі. Прокуратура сформувала обвинувачення і передала справу до Фастівський міський районний суд. Якщо їх провина буде доведена, то обидва фігуранти проведуть за ґратами наступні 15 років свого життя.