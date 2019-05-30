Вакарчук: Я приношу жертву, я залишаю свою улюблену справу

Лідер музичної групи «Океан Ельзи», голова політичної сили «Голос» Святослав Вакарчук акцентував увагу на тому, що не допустить, щоб члени поданої ним партії халатно ставилися до взятих на себе зобов’язань перед народом України.

Він вважає неприпустимою ситуацію, коли люди беруться вершити долю країни, перед виборами обіцяють дуже багато, але в підсумку не виправдовують очікування електорату. Адже, як відомо, на сьогоднішній день для великої кількості народних депутатів присутність у парламенті є запорукою успішного ведення бізнесу. Саме останньому вони і приділяють все свій час, відсунувши на другий план політичну діяльність.

Святослав Вакарчук акцентував увагу на тому, що не допустить такого розвитку подій у власній політичній силі. «Депутати повинні працювати в комітетах і ходити на засідання. Я не кажу, що вони повинні мати 100% відвідуваність. Бувають різні ситуації. Бувають поїздки», — каже голова «Голосу».

Крім того, Святослав Вакарчук заявив, що заради майбутнього країни приніс у жертву справу всього свого життя – музичну кар’єру. Однак він не має наміру цілковито покидати сцену. І хоче чесно зізнатися в цьому українцям.