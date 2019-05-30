Ляшко пояснив Зеленському, чому за нього не голосують: Ви наді мною незаслужено сміялися

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що його партія набрала мало відсотків на минулих виборах у Верховну Раду за його жартів. Про це стало відомо зі стенограми зустрічі з головами фракцій, опублікованій Адміністрацією президента.

Головний радикал виступив з ініціативою щодо зменшення кількості народних депутатів до Верховної Ради. На що Зеленський у нього запитав, а чому за 5 років депутати так і не змогли втілити цю ідею в життя.

Наводимо фрагмент розмови Олега Ляшка з Володимиром Зеленським:

Ляшко О. В .:

І останнє, 450 депутатів це багато. Я пропоную Вам внести зміни до Конституції до парламенту про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 осіб. Ми з цією ініціативою виступали під час виборчих кампаній …

Зеленський В. А .:

— А чому не взяли Вашу ініціативу?

Ляшко О. В .:

— Тому що Вас обрали президентом.

Зеленський В. А .:

— За ці 5 років?

Ляшко О. В .:

— За ці 5 років, тому що у мене в парламенті 20 депутатів.

Зеленський В. А .:

— А чому 20 у вас, а не 100?

Ляшко О. В .:

— Тому що Ви наді мною незаслужено сміялися.

Зеленський В. А .:

— Тому люди не вибирають.

Ляшко О. В .:

— Та й обрали Вас. І тепер сміятися боюся, що будуть над вами.

Зеленський В. А .:

— Не бійтеся.

Ляшко О. В .:

— Будуть, на спір.

Зеленський В. А .:

— Я кажу не бійтеся, все буде тут.