Ляшко пояснив Зеленському, чому за нього не голосують: Ви наді мною незаслужено сміялися

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що його партія набрала мало відсотків на минулих виборах у Верховну Раду за його жартів. Про це стало відомо зі стенограми зустрічі з головами фракцій, опублікованій Адміністрацією президента.
Головний радикал виступив з ініціативою щодо зменшення кількості народних депутатів до Верховної Ради. На що Зеленський у нього запитав, а чому за 5 років депутати так і не змогли втілити цю ідею в життя.
Наводимо фрагмент розмови Олега Ляшка з Володимиром Зеленським:
Ляшко О. В .:
І останнє, 450 депутатів це багато. Я пропоную Вам внести зміни до Конституції до парламенту про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 осіб. Ми з цією ініціативою виступали під час виборчих кампаній …
Зеленський В. А .:
— А чому не взяли Вашу ініціативу?
Ляшко О. В .:
— Тому що Вас обрали президентом.
Зеленський В. А .:
— За ці 5 років?
Ляшко О. В .:
— За ці 5 років, тому що у мене в парламенті 20 депутатів.
Зеленський В. А .:
— А чому 20 у вас, а не 100?
Ляшко О. В .:
— Тому що Ви наді мною незаслужено сміялися.
Зеленський В. А .:
— Тому люди не вибирають.
Ляшко О. В .:
— Та й обрали Вас. І тепер сміятися боюся, що будуть над вами.
Зеленський В. А .:
— Не бійтеся.
Ляшко О. В .:
— Будуть, на спір.
Зеленський В. А .:
— Я кажу не бійтеся, все буде тут.