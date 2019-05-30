З Центрального вокзалу в Києві евакуювали 1,5 тис. осіб через повідомлення про мінування

Через повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу Києва довелося евакуювати майже 1,5 тис. осіб, включаючи пасажирів і персонал.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції столиці, пише видання УНН.

Відзначається, що правоохоронці підтвердили, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал заміновано.

“Проводилася евакуація 1350 пасажирів і близько 150 співробітників. Перевірка тривала близько 15 хвилин, вже закінчилася. Всі люди вже роз’їхалися. Все відновлено, вже все працює”, – сказала співрозмовниця.

За її словами, через оперативних дій довелося затримати поїзда, але надзвичайні служби старалися, щоб великої розбіжності у часі відправлення не було. “Всього за день було дуже багато мінувань по всьому Києву, в різних районах деякі перевірки ще тривають”, – додали в поліції.