У партії Вакарчука складається засновник агентства, який займався чорним піаром проти Зеленського

Членом партії Святослава Вакарчука “Голос” є Ярослав Ведмідь – засновник digital-агентства Postmen, яке під час виборів глави країни працювало на екс-президента Петра Порошенка, підтримувало його в соцмережах, а також займалося чорним піаром щодо Володимира Зеленського.

Про це повідомив сам лідер партії Святослав Вакарчук в інтерв’ю “ЛИГА.net”.

“Так, це правда. Для мене важливі принципи людини, наскільки він розуміє нашу місію. Ярослав Ведмідь — топ-digital strategist в цій країні. Ми працюємо тільки з кращими людьми … Я не готовий працювати з людьми без стрижня. Більше того, мені не потрібно, щоб в нашій команді були люди, які мене люблять. Я не для цього йду в політику… Головна мета – провести в парламент багато хороших людей. Готовий для цього робити непопулярні речі”, – сказав він.На питання, хто привів Ведмідя в команду, Вакарчук заявив, що не пам’ятає, та це не так важливо. “У нас колегіально приймаються рішення. Якщо хтось приводить людину, то ми всі разом розглядаємо, а потім приймаємо рішення і даємо випробувальний термін.

Ярослава навів один з членів нашої команди. Я особисто його до цього не знав, але зустрівся з ним і його командою”, — пояснив він, додавши, що “Голоси” не буде зв’язків ні з якими партіями і старими політиками.

За даними theБабеля, під час другого туру виборів президента агентство Postmen вело офіційний акаунт Петра Порошенка, два пропрезидентських пабліка і п’ять сторінок з чорним піаром проти його головних суперників на виборах: Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка і Володимира Зеленського Після перемоги Зеленського в першому турі “чорні” паблики працювали тільки проти нього. В аматорських та професійно знятих відео кандидата називали наркоманом і зрадником України.