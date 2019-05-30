Варченко відреагувала на ряд звільнень в ГБР

Перший заступник голови ДБР Ольга Варченко відреагувала на ряд звільнень в бюро.

Про це Варченко написала на своїй сторінці в Facebook.

“Для мене завжди важливо принципово реагувати на порушення закону та прав громадян. Моя позиція непохитна щодо проявів несправедливості і сваволі. Колектив завжди повинен бути сильним, згуртованим і захищеним. Представляючи, випробування і виклики, які стоять сьогодні перед працівниками ДБР, ми (керівники) повинні бути прикладом прояву порядності, людяності і законності”, – написала Варченко.

Вона зазначила, що всі мають право на помилку, але тільки “сильні, розумні і мудрі люди мають сміливість її визнати і виправити”.

“Тоталітаризм, нехтування правами громадян, нікого не приводила до успіху і справжніх перемог. Часи змінилися, люди знають і цінують свої права, феодальщина пройшла! Принцип бумеранга ніхто не відміняв: несправедливість і злочину завжди караються законом. Колектив, тримайтеся! Закон на вашому боці!”, – підкреслила Варченко.