Джаз, ретро-автомобілі і Videozhara: афіша подій червня 2019 (відео)

Червень — початок сезону відпусток і купального сезону. Метеорологи прогнозують спеку. І наша афіша — теж: у червні вас чекають безліч фестивалів та івентів по всьому світу.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
«Навколо світу. Україна» знайомить вас з кращими майбутніми подіями в Україні і не тільки.
В Італії відзначають День республіки, в Таїланді — фестиваль ананасів, в Лейпцигу — фестиваль Баха і паралельно готська музика.
В Україні теж не буде нудно!
1 червня Holi Dance Uman
1-2 червня Made in Ukraine
7-9 червня — 4-й ретро-фест в Кам’янець-Подільському
8-9 червня фестиваль для відеоблогеров і їхніх фанатів Videozhara
8-9 червня KYIV WINE
13 червня — відкриття сезону ПБК Джаз
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