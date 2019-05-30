Джаз, ретро-автомобілі і Videozhara: афіша подій червня 2019 (відео)

Червень — початок сезону відпусток і купального сезону. Метеорологи прогнозують спеку. І наша афіша — теж: у червні вас чекають безліч фестивалів та івентів по всьому світу.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

«Навколо світу. Україна» знайомить вас з кращими майбутніми подіями в Україні і не тільки.

В Італії відзначають День республіки, в Таїланді — фестиваль ананасів, в Лейпцигу — фестиваль Баха і паралельно готська музика.

В Україні теж не буде нудно!

1 червня Holi Dance Uman

1-2 червня Made in Ukraine

7-9 червня — 4-й ретро-фест в Кам’янець-Подільському

8-9 червня фестиваль для відеоблогеров і їхніх фанатів Videozhara

8-9 червня KYIV WINE

13 червня — відкриття сезону ПБК Джаз

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