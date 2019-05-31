У список партії Вакарчука включили понад 50 волонтерів

Музикант, голова партії «Голос» Святослав Вакарчук включив до списку політсили, з яким піде на вибори Ради, понад півсотні волонтерів своєї фракції.

За його словами, після перегляду анкет волонтерів та проведення з ними індивідуальних співбесід, політик прийняв рішення, «що там не просто помічники, там є люди, які і є справжніми змінами».

У зв’язку з цим політсила зробила безпрецедентний для політики України рішення.

«Ми пропонуємо нашим волонтерам ставати учасниками нашого передвиборного списку, з якою ми підемо на вибори в Раду», — заявив Святослав Вакарчук.

На даний момент, в список включили понад 50 «цікавих і гідних кандидатів».

Політик висловив упевненість, що серед відібраних людей багато володіють лідерськими якостями, а також готові боротися від імені партії у мажоритарних округах.

«Тому погоджуйтеся йти до нас, якщо ви відповідаєте знаменитим критеріям партії «Голос». Зробимо політику відкритою», — резюмував він.