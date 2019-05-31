Маріупольський мер Ахметова попрощався з совістю: екологічної катастрофи в місті винен порошок

Як виявилося, Вадим Бойченко в майбутньому має намір запросити в Маріуполь фахівців, які вивчать ерозію берегової лінії.

“Море — це наша особливість, це те, чим Маріуполь і може приваблювати туристів. Я хочу зробити набережну. Тільки не бездумно поставити лавки і роздягальні, а зайнятися природою”, — сказав він.

Однак, так і не стало зрозуміло, має намір Вадим Бойченко якось змінювати ситуацію із забрудненням моря заводами. У тому ж Бердянську або Кирилівці Азовське море зовсім інше — прозоре.

“Фосфати гроблять море, — заявив мер на прес-конференції. — Фосфати містяться у пральному порошку та миючих засобах. Вони розщеплюють жири. Ви бачили, якого кольору вода виходить з пральної машинки. Саме з цієї причини в море каламутна вода”.

Він додав, що фосфати також винні в тому, що в Азовському морі практично немає риби.

“Це потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Так як це зроблено у Франції. Порошок з вмістом фосфатів повинен бути заборонений. Тільки тоді море стане прозорим”, — резюмував мер.

Градоначальник також підкреслив, що співпраця з Францією також буде передбачати не тільки очищення питної води, але і очищення стоків.

Нагадаємо, що в Маріуполі розташовані відразу два підприємства з першої п’ятірки найбільших забруднювачів повітря в Україні — металургійні комбінати “Метінвесту” Ріната Ахметова “Азовсталь” та імені Ілліча.