Проблеми Зеленського і різкий стрибок Вакарчука: опубліковано новий рейтинг партій

Опубліковані свіжі результати соціологічних досліджень, згідно з якими партія «Голос» Святослава Вакарчука наблизилася до подолання 5%-го бар’єру для потрапляння в Раду, тоді як показники політсили Зеленського «Слуга народу» знизилися.

Про це свідчать дані опитування Інституту аналізу та прогнозування, проведеного в період з 21 по 29 травня, повідомляє UAportal з посиланням на сторінку блогера Назар Приходько в Facebook.

Як і раніше лідирує в рейтингах партія «Слуга народу» – за проект Зеленського готові проголосувати 38,8% респондентів.

Друге місце за політичною силою «Опозиційна платформа – За Життя» – 12,4%.

Третьою йде партія «Європейська солідарність» Петра Порошенка, за яку можуть віддати свої голоси 8,9% виборців.

Замикає стартову четвірку «Батьківщина» – 8,3%.

На межі потрапляння в Раду «Сила і Честь» Смешко – 4,7% і проект Святослава Вакарчука «Голос» – 4,5% відповідно.

Приходько, коментуючи цю інформацію, пише, що різкий стрибок партії Вакарчука не випадковий – запит на нові обличчя і раніше високий, а певні кадрові призначення Зеленського тільки сприяють цьому.

Втім, за його словами, у Вакарчука в штабі працює член команди Порошенка Ярослав Ведмідь – чоловік, який працював над піар-кампанією екс-глави держави в мережі на останніх президентських виборах. Цей прецедент може вкрай негативно позначитися на репутації політсили Вакарчука.

Як підкреслює Приходько, в найближчому майбутньому українців чекає чимало помилок як з боку Вакарчука, так і з боку Зеленського. Отже, показники їх партій на фініші будуть ще нижче.