“За життя” та “Оппоблок” знову об’єднуватися 5 червня, – журналіст

Відома українська журналістка Соня Кошкіна, посилаючись на свої джерела, заявила про те, що возз’єднання “За життя” та “Оппоблок” відбудеться 5 червня.

Раніше Кошкіна вже писала про те, що в даний час тривають переговори про возз’єднання “Оппоблока”.

За її словами, ключове участь у них беруть три людини: Сергій Льовочкін, Вадим Рабинович і Вадим Новинський. Журналістка пише, що політики проговорюють принципи подальшої взаємодії, і розбіжності в думках у них поки не виникає.

“Хоча, як показує досвід попередньої спільного життя “фірташівського” і “ахметівського” ПРО крила, проговаривай, не проговаривай, а якщо одна з сторін захоче іншу кинути/поюзати/притиснути (потрібне підкреслити) – формальну причину знайде”, – пише Соня Кошкіна в своєму Telegram-каналі.

Вона також зауважує, що Ахметов поки “стоїть в стороні від процесу, а лідери ПРО Борис Колесніков і Вадим Новинський, які підтримують олігарха, підуть у парламент, швидше за все, по мажоритарних округах в Костянтинівці і Маріуполі відповідно. Решта, на думку Кошкіної, будуть у списку, в тому числі і Віктор Медведчук.

“У кожної із сторін буде своя квота в списку. І ідея така, що одні не зможуть вплинути на вибір інших і навпаки. Ніякого права вето і тому подібного”, – повідомив журналістці її джерело, який близький до переговорів про возз’єднання “Оппоблока”.

“Головний мотив возз’єднання – соціологія. У кожному регіоні люди вимагають, щоб ми знову зійшлися. До того ж, це дозволить зібрати найбільшу опозиційну фракцію в Раді. Ну і, так, якщо ми об’єднаємося, “Відродження” майже напевно не пройде”, – добавилон. “З’їзд буде п’ятого червня. Там і скріплять “шлюбний договір”, – сказала Соня Кошкіна.