Насалик взяв натурою

Найбільша західноукраїнська ТЕЦ переходить під контроль протеже міністра енергетики

22 травня Кабінет міністрів видав розпорядження №359-р «Про передачу цілісного майнового комплексу ДП «Калуська теплоелектроцентраль-нова». Згідно з підписаним Володимиром Гройсманом документом, новим власником цього активу буде територіальна громада р. Калуша (Івано-Франківська обл), до якої ТЕЦ перейде від сьогоднішнього її розпорядника в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з державної у комунальну власність передаються безоплатно за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов’язання використовувати за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність цілісні майнові комплекси підприємств теплопостачання, теплоелектроцентралі, котельні з тепловими мережами, які виробляють теплову енергію для споживачів послуг житлово-комунальної сфери, бюджетних установ та організацій», – вказали в Міненерговугілля.

Втілення цього рішення в життя вписується в узятий ще кілька років тому курс на реформування енергетичного сектору, в ході якого Міненерговугілля втратило контроль над основними активами в енергетиці, включаючи НАК «Нафтогаз України» і НЕК «Укренерго».

До такої тенденції глава цього відомства Ігор Насалик ставився досить болісно. Яскраве підтвердження тому – події минулого року, коли команда міністра боролася за збереження контролю над вищезазначеним оператором магістральних електромереж “Укренерго”. У контексті того протистояння сьогоднішнє рішення Кабміну забрати у Міненерговугільпрому ще й Калуську ТЕЦ виглядає як черговий удар по позиціях Насалика.

Удар не з слабких: проектна встановлена електрична потужність станції становить 200 МВт, а теплова – 590 Гкал-год, що робить її найбільшою ТЕЦ на західній Україні (найближчий конкурент – Львівська ТЕЦ – може похвалитися тільки 70 МВт потужності). У 2017 р дохід Калуської ТЕЦ склав близько 1,1 млрд грн, а чистий прибуток – 35 млн грн.

Але джерела стверджують, що виведення цього підприємства з підпорядкування енергетичного відомства зовсім не суперечить інтересам його голови. Більше того, за їхніми словами, саме Насалик виступив ініціатором передачі теплоелектроцентралі територіальній громаді Калуша.

«Міністр – це політична посада. Насалик її займає за квотою БПП, а оскільки ця партія не буде мати більшості в парламенті після виборів, у новому складі Кабміну її представників або не буде взагалі, або залишаться одиниці. Насалик у число тих, хто залишиться, точно не входить», – говорить один зі співрозмовників



Якщо брати цю версію за основу, то фактично Калуська ТЕЦ стає своєрідними «отступными» для міністра енергетики. Відомо, що Калуш є малою Батьківщиною Ігоря Насалика – він двічі (у 2006 та 2010 р.) обирався мером цього міста.

З 2015 р мером Калуша є Ігор Матвійчук, який раніше був заступником Насалика і вважається його протеже. В сумі такий розклад гарантує, що після відходу з Міненерговугілля Ігор Насалик збереже вплив на роботу стратегічної регіональної ТЕЦ.

Примітно, що Калуська теплоелектроцентраль, ще перебуваючи в підпорядкуванні Міненерговугілля, не рідко практикувала закупівлі так званих «вугільних пирогів» (суміш вугілля з пустою породою). На підставі фактів розтрати державних коштів в липні минулого року Головним управлінням Нацполиции в Івано-Франківській області було відкрито кримінальне провадження №12018090000000594, де головними фігурантами є посадові особи Калуської ТЕЦ, підозрювані у скоєнні злочину за ст. 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Розслідування у цьому виробництві ведеться до цих пір, і це відбувається досить мляво (зараз воно знаходиться на стадії експертизи постачалася на ТЕЦ вугільної суміші), так що не виключено, що незабаром вона може бути благополучно закрито.