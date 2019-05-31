Мэр Харькова Кернес перекрасился в зеленый цвет

На улицах Харькова появились билборды с мэром города Геннадием Кернесом, поддерживавшим Петра Порошенко, который теперь “перекрасился” в зеленый цвет, ассоциирующийся с Владимиром Зеленским.

Фото билбордов с рекламой партии “Доверяй делам” (ее еще называют “партией мэров” – Прим.Ред) и подписью “Харьков – лучший город для жизни в Украине” появились в местных пабликах в соцсетях.

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Создание “партии мэров” анонсировали мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес. Съезд нового проекта намечен на 2 июня в Харькове. Объединятся партии “Видродження” (в нее входит Кернес) и “Доверяй делам” (Труханов). При этом, по предварительной информации, называться по итогу единая партия будет “Доверяй делам”, а ее лидером станет Кернес. При этом, как только пошли разговоры о создании “партии мэров”, сразу же появились слухи, что за этим объединением стоит олигарх Игорь Коломойский.

Источник – strana.ua

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