КАНАДСКИЙ ДВОРНИК ВЫИГРАЛ В ЛОТЕРЕЕ $7 МЛН

В Канаде мужчина, работающий дворником, выиграл в лотерее 7 млн канадских долларов (около 5,2 млн долларов США).

Об этом сообщает телекомпания CNN.

58-летний Вито Халасан (Vito Halasan) выиграл джекпот всего через несколько дней после празднования своего дня рождения. Его семья переехала в Канаду с Филиппин в 2009 году. Теперь мужчина говорит, что сможет обеспечить жизнь, о которой мечтал, своим трем детям и четырем внукам, в частности – приобрести им дом.

“Я покупаю лотерейные билеты, чтобы мечтать. Я мечтаю о том, чтобы иметь возможность заботиться о своих детях и сделать их будущее лучше”, – сказал Халасан.

При этом победитель отметил, что пока не собирается покидать свою работу.

Источник – bykvu

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