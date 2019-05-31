Як легше переносити спеку – поради медиків

Обмежити кількість солодощів і приправ. Дослідження під авторством вчених з Колумбійського університету свідчить: певні продукти активізують потовиділення, яке і без того посилюється в жарку погоду. Щоб не виснажувати організм втратою рідини, а разом з нею і важливих для нього речовин, у спеку потрібно суворо контролювати споживання продуктів, багатих простими вуглеводами – перш за все, це різноманітні солодощі і борошняні вироби. Крім того, краще в цей період відмовитися від гострих приправ, всього перченого. Замість приправ медики радять використовувати лимонний сік або сік лайма.