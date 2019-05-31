США всегда будут надежным союзником для Украины – советник Рейгана

Соединенные Штаты Америки всегда будут надежным партнером Украины. Такое мнение высказал советник Президента США Рональда Рейгана Марк Наттл, который прибыл в Украину на VIII Национальный молитвенный завтрак, который прошел 30 мая в Киеве.

Как сообщил координатор Национального молитвенного завтрака Украины Павел Унгурян, Марк Наттл сыграл большую роль в становлении независимой Украины и помогал провести первые национальные выборы президента.

“В 1991 году украинский народ показал миру большую смелость, проголосовав за независимость и формирования национального самосознания. Свобода зависит от демократии и свободного предпринимательства. Ваш путь достоинства – это путь самоопределения. Мы будем идти этим путем, несмотря на агрессии! ” – заявил известный Наттл, встречаясь с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Национальный молитвенный завтрак Украины, который прошел в Украинском доме, собрал более тысячи делегатов из разных уголков страны и из-за рубежа – политиков, священнослужителей, педагогов, военных капелланов, бизнесменов и общественных деятелей.

Также среди гостей присутствовали парламентарии США, представители Духовного совета Белого дома. В частности, сенатор США от штата Огайо, председатель Украинской группы в Сенате США Роберт Портман, Конгрессмен США от штата Мичиган, “голос Украины” в Конгрессе США Тим Уолберг, руководитель делегации Духовного совета Белого дома Джеймс Харлоу. Также ведущие политики стран Европейского Союза и др.

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