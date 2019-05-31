В партии Вакарчука есть человек, который занимался черным пиаром против Зеленского

В партию “Голос” Святослава Вакарчука входит Ярослав Ведмидь – основатель digital-агентства Postmen, которое во время выборов президента работало на Петра Порошенко и занималось поддержкой экс-главы государства в соцсетях. Оно также вело черный пиар против соперников экс-президента, особенно в отношении Владимира Зеленского.

Факт, что в рядах “Голоса” есть Ведмидь, подтвердил сам Вакарчук. Об этом он рассказал в интервью изданию “ЛигаБизнесИнформ”.

“Да, это правда. Для меня важны принципы человека, насколько он понимает нашу миссию. Ярослав Ведмидь – топ-digital strategist в этой стране. Мы работаем только с лучшими людьми […]. Я не готов работать с людьми без стержня. Более того, мне не нужно, чтобы в нашей команде были люди, которые меня любят. Я не для этого иду в политику […]. Главная цель – провести в парламент много хороших людей. Готов для этого делать непопулярные вещи “, – сказал он.

На вопрос, кто привел Ведмидя в команду, Вакарчук заявил, что не помнит, и это не так важно.

“У нас коллегиально принимаются решения. Если кто-то приводит человека, то мы все вместе рассматриваем, а потом принимаем решение и даем испытательный срок. Ярослава привел один из членов нашей команды. Я лично его до этого не знал, но встретился с ним и его командой”, – пояснил он, добавив, что у “Голоса” не будет связей ни с какими партиями и старыми политиками.

“Вы встретите в нашей команде много людей, которые придерживались различных политических взглядов. Но я понимаю, к чему вы ведете. Поэтому заявляю, что никаких связей ни с одной политической силой, ни с действующим, ни с предыдущим президентом, или другими президентами или премьер-министром, в партии “Голос” нет и не будет […]. И мы не собираемся никого “мочить” в соцсетях – это не наш метод”, – отметил Вакарчук.

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