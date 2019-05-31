Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявил, что визит президента Владимира Зеленского в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при нем, передает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остаётся. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики… Или усилить их все», — сказал чиновник.

«Вот и посмотрим, что покажет этот визит и те встречи, которые мы планируем», — сказал дипломат.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский первый зарубежный визит совершит в Брюссель.

Ранее еврокомиссар Йоханес Хан заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

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