У Росії продукти дорожчають в три рази швидше, ніж в ЄС

В Росії в першому кварталі зростання цін на продукти перевищив 3,5%, в той час як у Європейському союзі продовольство стало дорожче трохи більше ніж на 1%.

Сильніше всього за січень-березень 2019 року в російських магазинах піднялися ціни на овочі – 20,8% (в середньому по країнах Європейського союзу – 3,9%). Фрукти в РФ за I квартал 2019 року подорожчали на 4,1% (у середньому по ЄС – на 0,8%), хлібобулочні вироби і крупи – на 2,9% (у ЄС – на 0,9%).

Риба і морепродукти; цукор, джем, мед, шоколад і цукерки стали дорожчими в РФ за січень-березень на 1,6% (у ЄС – на 0,5% і 1,2% відповідно), олії та жири – на 1,1% (у середньому по ЄС ціни на них не змінилися), молочні вироби, сири і яйця – на 0,8% (у ЄС – на 0,5%), м’ясо і м’ясопродукти – на 0,7% (у ЄС – на 0,3%).

Нагадаємо, що в минулому році російський зростання цін випереджав європейський показник практично в чотири рази. Так продукти харчування в РФ за 2018 рік зросли в ціні на 5,5%, тоді як у середньому по європейських країнах за цей же час продовольство стало дорожче на 1,3%, випливає з данныхФедеральной служби держстатистики (Росстат).