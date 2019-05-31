Нафтові запаси підвищують ціни на нафту

Американський інститут нафти (API) повідомив про великий нічиєї в інвентарі сирої нафти 5,265 млн барелів за тиждень , що завершився 24 травня, приходячи в більш очікувань аналітиків на 857000 барелів осідання запасів.

Минулого тижня API повідомив про останні несподівані зміни запасів сирої нафти, остання з яких склала 2,4 мільйона барелів . Днем пізніше, за оцінками EIA, запаси в США збільшилися на 4,7 мільйона барелів .

Навіть з урахуванням нічиєї цього тижня чистий збірка, як і раніше становить 26,65 млн. Барелів за 22-тижневий звітний період цього року з використанням даних API.

Ціни на нафту ненадовго виросли в середу, так як новини про те, що повінь може вплинути на потік нафти поблизу Кушинга, штат Оклахома. Але новини про ескалації торгового спору між Китаєм і США підштовхнули ціни вниз: WTI впала на 0,31 долара (-0,52%) до 58,83 долара, а Brent впала на 0,80 долара (-1,16%) до 67,87 долара до 14:58 за східним часом США. Ціни продовжують залишатися нестабільними у зв’язку із зростанням напруженості на Близькому Сході, перебоями в поставках у Венесуелі та Ірані і торговим суперечкою між США і Китаєм.

Обидва бенчмарку значно знизилися на тижні.

API на цьому тижні повідомив про нарощування запасів бензину за тиждень, що закінчується 24 травня, в обсязі 2,711 мільйона барелів. Аналітики оцінили збільшення запасів бензину в 528 000 барелів за тиждень.

Запаси дистилятів за тиждень скоротилися на 2,144 млн. Барелів, а запаси в Кушинга впали на 176 000 барелів.

Видобуток сирої нафти в США, за оцінками Управління енергетичної інформації, показала, що видобуток за тиждень, що закінчився 17 травня, незначно зросла до 12,2 млн. Барелів на добу з рекордно високого рівня в 12,3 млн. Барелів на добу, досягнутого протягом тижня 26 квітня.