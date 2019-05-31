Оприлюднена стенограма зустрічі Зеленського з лідерами парламентських фракцій

Оприлюднена стенограма зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій.

Про це повідомляє прес-служба президента. За цим же посиланням можна скачати саму стенограму.

«У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

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