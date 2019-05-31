Дуже покращала Сара Джессіка Паркер прогулялася по Нью-Йорку

Знаменита кіноактриса з серіалу «Секс і місто» часто дивує своїх шанувальників яскравими і стильними образами, незважаючи на свій вік. На цей раз вона перевершила саму себе, вибравши одяг в стилі студентки коледжу.

На The Daily Mail залишили кілька фотографій, як у ці дні вона гуляла по мегаполісу під парасолькою і зустріла свою подругу. За разговарами папараці і підхопили Паркер у молодіжному вбранні.

Сара Джессіка наділу вузькі джинси оливкового кольору з лосинами під низом, світло-сіру кофту, сірі кросівки і чорний рюкзак, який вона одягла на плече. Street-style образ вона доповнила окуляри з чорною оправою та прикрасами на шиї. Зонт Паркер теж підібрала в тон – сіру в чорно-рожеву смужку.

Куди прямувала зірка – невідомо, але такий образ 54-річної актриси точно не залишив байдужими мільйони фанатів.