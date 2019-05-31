Тварини, які коштують шалених грошей

Як виявилося, у світі дорогими бувають не тільки яхти, будинки, автомобілі, наряди, прикраси, годинники та мобільні телефони, а й тварини, вартість яких обчислюється в кращому випадку десятками тисяч, а в гіршому – сотнями, а то й мільйонами. І поки більшість людей дбайливо чухає за вушком своїх вихованців, благополучно підібраних на вулиці або отриманих в подарунок від доброї тітоньки-сусідки, інші викладають енні суми за рідкісні і дорогі породи тварин, серед яких є не тільки коня, собаки і пітони, а й жуки з коровами.

1. Зелена Мавпа (16,000000$)



Ні, це далеко не мавпа, як вважають багато. Насправді це чистокровна скаковий кінь (рисак), батьком якої є інша чистокровний кінь по імені Forestry. І якщо вірити звіту CNBC, коли Зелена Мавпа здійснив свій перший забіг, то йому вдалося пробігти частину восьму милі менш ніж за десять секунд (повірте, це неймовірно швидко), але на жаль, отримавши травму, він більше так і не зміг повторити цю швидкість. У підсумку, в 2009 році жеребця продали на аукціоні за шістнадцять мільйонів доларів.

2. Міс Міссі (приблизно 1,200000$)



Поки простий смертний, дивлячись на фото даної звичайної з виглядом корови, намагається зрозуміти, чим вона відрізняється від тих, що доводилося бачити у бабусі в селі будучи дитиною, знавці говорять про те, що Міс Міссі не просто сільська корівка, а справжнісінька титулована корова в різних категоріях і номінаціях, яка належала до голштинської породи, чия оціночна вартість становить приблизно 12000000 доларів. І тут же напрошується сам собою питання «а чому?». А тому, що продуктивність цієї самої Міс аж на п’ятдесят відсотків більше, ніж у звичайній сільській соплеменницы.

3. Сер Ланселот/Ленс (оцінна вартість 16,000000$)



Одна пара не могла жити без свого коханого жовтого лабрадора, тому, коли він помер від раку, вони вклали ціле багатство в його повернення. Едгар і Ніна Отто витратили сто п’ятдесят п’ять тисяч доларів на клонування своєї улюбленої покійної собаки на ім’я сер Ланселот, для того, щоб у черговий раз отримати обожнюваного ними вихованця в свої руки. Так, через болісно довгі дні, щасливе сімейство обзавелося маленької точною копією покійного Ланселота, назвавши цуценя тим же самим ім’ям, як і «прабатька». На сьогоднішній день вже неабияк збільшився Ленс (так ласкаво господарі називають свого пса) оцінюється приблизно в шістнадцять мільйонів доларів, представляючи собою значну цінність.

4. Тибетський мастиф (орієнтовна вартість 582 000$)



Тибетський мастиф – найбільша собака у світі, яка зовні схожа на собачу версію жорстокого лева. Ця порода спочатку була виведена як сторожова, здатна захистити худобу, будинок, палац або монастир у свій час. На жаль, чистокровні тибетські мастіфи – величезна рідкість, і за них можна отримати величезну суму, яка вам і не снилась. Так, наприклад, в 2011 році останній чистокровний представник цієї унікальної породи був проданий за півтора мільйона доларів.

5. Білі левенята (140000$)



Ця порода львів була вперше виявлена в 1938 році, і тоді вони були рідкістю. Колірна мутація була вперше помічена серед львів в районі заповідника Тімбаваті і є причиною появи білого хутра і світлих очей у цих тварин. Вважається, що рецесивні гени обох батьків відповідальні за первозданний білий колір дитинчат. За даними Глобального Фонду захисту білих левів, на сьогоднішній день їх кількість становить приблизно триста штук, а вартість кожної особини налічує близько ста сорока тисяч доларів.

6. Арабський кінь (100000$)



Арабський кінь вважається однією з найбільш справжніх порід з незайманими генами, яка відрізняється і виділяється на тлі всіх інших коней ідеальним спортивним тілом, довгим хвостом, витонченою шиєю і вигнутою спиною, що робить її безперечно перевершує інші породи. Крім усього цього, ці арабські скакуни володіють неймовірною швидкістю і наполегливістю, а їх вартість становить приблизно сто тисяч доларів і вище.

8. Кішки породи саванна (22,000000$)



Незважаючи на те, що у кішки породи савана є гени домашніх кішок, це не робить їх реально домашніми котиками, які ніжно і дбайливо будуть бурчати вам на вухо 24 на 7. Норовливі, розумні і сильні, тварини знають, як вести себе в суспільстві серед людей і собі подібних, але при цьому вони в будь-який момент готові показати свій характер. Так що краще зайвий раз не провокувати просту і добру на перший погляд кісу. Саме тому більшість любителів екзотики готові викласти за плямистих красунь невимовно великі гроші і це при тому, що сума обчислюється шістьма нулями після коми.

9. Лавандовий пітон-альбінос (40000$)



Лавандові пітони альбіноси, як і білі леви, є продуктом рецесивних генів. Їх жовті мітки і червоні очі роблять їх одним з найкрасивіших змій у світі. І незважаючи на те, що виглядають вони досить страхітливо і специфічно, любителі екзотичних тварин готові заплатити сорок тисяч доларів за один примірник такої змії лише для того, щоб стати законним власником рідкісної рептилії.

10. Пальмовий Какаду (16000$)



Пальмовий Какаду, також відомий як Голіаф Какаду, птиця, яка славиться своїм красивим гребенем, довгим дзьобом і червоною плямою на щоці, яка змінює колір, коли птах порушується. Родом з Нової Гвінеї, ці пернаті стають улюбленцями багатьох багатих, успішних та відомих людей, готових викласти за них шістнадцять тисяч доларів.

11. Гіацинтовий Ара (14000$)



Гіацинтовий ара – один з найбільш крупних видів папуг, що мешкають в Бразилії, Болівії і Парагваї. Їх відмітна яскраво-синій з жовтим забарвлення з перших же хвилин привертає увагу багатіїв, бажаючих отримати цю екзотичну пташку в свою колекцію домашніх тварин. І поки одні скуповують коней і корів на аукціонах за мільйони, інші викладають лише чотирнадцять тисяч доларів за симпатичного пернатого з великим чорним дзьобом.

12. Мавпа Бразза (10000$)



Мавпа Бразза – один з найстаріших видів серед приматів, яка названа на честь італійського дослідника П’єтро Саворнана ді Бразза. Відмінною рисою цього виду є помаранчева смужка на голові і біла морда від носа, яка нагадує бороду старця. Власне кажучи, зайве говорити, наскільки чарівно і приголомшливо виглядає це істота, за яке люди при грошах викладають за десять тисяч доларів за одну особину.

13. Шимпанзе (60000$)

Ще один друг не бідної людини – шимпанзе. Мила, розумна, доброзичлива і чарівна мавпа частенько стає бажаним об’єктом багатіїв, які набувають тварин як для приватних зоопарків, так і в якості домашніх вихованців для своїх діточок. І подумаєш, що вартість однієї такої особини складає близько шістдесяти тисяч доларів, у результаті виходить непогане таке вкладення за ціною автомобіля для приказки «чим би дитя не тішилося, аби не плакало».