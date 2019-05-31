Сегодня будет внесен законопроект о незаконном обогащении – Данилюк

Сегодня, в последний день весны, Администрация президента Владимира Зеленского представит обновленный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом 30 мая вечером на канале 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Он сказал: “Завтра будет внесен закон о возвращении криминальной ответственности за незаконное обогащение, который был отменен Конституционным судом…”

В этом месте глава фракции БПП Артур Герасимов, который был оппонентом Данилюка на программе, перебил его и закончил: “…После визита вашей команды в Конституционный суд”.

Секретарь СНБО парировал тем, что КСУ якобы “находился под влиянием президента Петра Порошенко”, посоветовал Герасимову “не перебрасывать ответственность на кого-то”.

Данилюк добавил, что миссия МВФ уехала из Украины также и по той причине, что страна для получения нового транша должна выполнить несколько условий, в том числе вернуть статью о наказании за незаконное обогащение.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!