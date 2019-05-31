Мексиканець будує будинки з водоростей з пляжу, яким не страшні урагани і землетруси



Цілком природне бажання мати дах над головою призводить деяких заповзятливих і винахідливих людей до вельми цікавих ідей. Особливо це похвально, коли такі благі прагнення допомагають обзавестися своїм житлом, але й позбавити навколишнє середовище від забруднень. Вже не так важливо, буде це вторсировину, яке у величезних кількостях заполонило планету або біоматеріали, стають справжнім екологічним лихом. Саме від останньої напасті і спробував позбутися мексиканський підприємець, який не тільки очистив узбережжі від сотень тонн водоростей, але і побудував будинки для малозабезпечених співгромадян і собі в тому числі.



Кожна людина на нашій планеті прагне мати власний дах над головою. Все залежить від фінансових можливостей і уявленнях про комфорт, а також від життєвих обставин. Не всім дано отримати комфортабельну віллу на морському березі, але якщо проявити кмітливість, то невелике бунгало на узбережжі Атлантичного океану можна собі організувати, причому з мізерними фінансовими втратами і енерговитратами.

Така розкіш доступна для мешканців на мексиканському узбережжі, розташованому в мексиканській Кінтана-Роо. Цей район вже кілька років на межі екологічної катастрофи від несподіваної напасті – саргассових водоростей. Починаючи з 2015 року, ці морські рослини щодня тоннами викидає на узбережжі, перетворюючи його на справжнє сміттєзвалище з горами розкладаються стебел, поширюючи жахливий запах.

Вчені-екологи більш і менш вже визначилися з причиною такої напасті, але оскільки вона пов’язана із зміною клімату, вдіяти нічого не можна, тільки лише чистити прибережні води і сам берег. Тому місцевим жителям нічого не залишається, як щодня займатися такою прибиранням, перетворюючи прибуває тоннами біоматеріал на паливо, добрива, косметичні та медичні препарати. Звичайно ж, малозабезпечене населення завдяки водоростям має додатковий заробіток, але цих грошей все одно ніколи не вистачить на придбання свого власного дому, адже для більшості з них це найгостріша проблема.

Але коли в цих краях з’явився Омар Васкес Санчес, який 30 років прожив в США і відмінно орієнтувався не тільки в будівельній справі, але і у веденні бізнесу, швидко зметикував, як цю проблему можна перетворити в корисну і прибуткова справа. Він вивчив циклічність і масштаби прибуття тонн біоматеріалу до берегів, зробив кілька пробних зразків, використовуючи висушені саргасове водорості і глину, і відправив в дослідницький центр UNAM в Пуерто-Морелосе.

Там вони пройшли всі випробування на опір і стійкість до зовнішніх впливів, і виявилося, що ці саманні блоки зможуть витримати не тільки дощі і ураганні вітри, а й потужні землетруси. Заповзятливий мексиканець запатентував свій винахід, хоча воно і засноване на найдавнішої методикою виготовлення саману цегли, тільки замість соломи в його складі присутні висушені водорості. Після цього створив свою будівельну компанію Blue-Green і приступив до будівництва власного будинку, щоб на його прикладі показати як місцевим жителям, так і владі, що зведення будинків за цією технологією не просто здешевить процес.

Переваги такого будівництва очевидна, адже в цьому випадку вбивається кілька зайців відразу, мало того що очищається прибережна зона і вода, але і люди отримують екологічно чисте і безпечне у всіх відносинах житло. Причому в неймовірно короткі терміни з чудовими теплоізоляційними характеристиками і сейсмоустойчивостью.

Розповідаючи про те, як виникла така неординарна ідея, автор винаходу сказав: «Я вважаю, що океан володіє власною мудрістю. Цим масовим поширенням водорості він намагався нам щось сказати. Саргасового водорість – це справжня проблема для всіх нас. Але тепер ми можемо як слід очистити наші пляжі, побудувати нові будинки, а також справитися в якійсь мірі і з бідністю».

Враховуючи те, що будівельний матеріал у вигляді водоростей просто валяється під ногами, а глина рясніє в цій місцевості, причому її поклади розташовані якраз в зоні узбережжя, то процес зведення стін і міжкімнатних перегородок у мексиканця зайняв всього 15 днів. Підприємець підрахував, що на його будинок пішло близько 20 тонн водоростей і 7 тонн глини. А враховуючи те, що кожен цегла складається з 60% водоростей і на 40 % з глини і води, які в цьому регіоні нічого не варті і для їх закріплення ніяких додаткових матеріалів не застосовується, то таке будівництво коштує в 1,5 рази дешевше звичайного.

Звичайно, зовнішній вигляд непоказною оболонки бунгало не вражає уяву, але це експериментальна модель, яка покликана показати всю простоту і екологічність будови. Внутрішня і зовнішня обробка – справа кожного власника, враховуючи те, що це соціальне житло з «мінімальною обробкою і комплектацією», покликане вирішити одвічне житлове питання. І якщо у нових власників з’являться вільні кошти, то вони завжди зможуть прикрасити своє сімейне гніздечко, додаючи потрібні функціональні можливості на свій розсуд.



За незвичайними стінами скромного бунгало, зробленого з водоростеві саману, яким би дивним він не здавався, ховається цілком простора житлова площа, де облаштували дві спальні, вітальню, кухню і повноцінну ванну кімнату. Так що для невеликої сім’ї дуже навіть прийнятна «трійка», враховуючи те, що місцеві влади такого роду житло планують роздавати малозабезпеченим громадянам безкоштовно.

А те, що немає ніякої обробки, то це скоріше більше плюс, ніж мінус, мало того, що зберігається природна фактура матеріалу, так і кожен може оформити інтер’єр на свій розсуд і згідно з матеріальними можливостями. Враховуючи теплоізоляційні властивості незвичайного будматеріалу, власникам можна буде додатково заощадити, адже в полуденну спеку у ньому чудово зберігається прохолода, а в період нічних холодних бризів природний матеріал збереже тепло.

«Основне призначення такого будинку — дати змогу людям з низькими доходами отримати власне житло. Ми звернулися до приватних та державних установ з пропозицією приєднатися до проекту і допомогти сім’ям, які живуть в маргінальних районах», – розповідає про свої плани Омар Васкес Санчес. Вивчивши подані проектні та економічні обґрунтування, декілька будівельних фірм погодилися впроваджувати такі неординарні способи у своїй роботі, так і влади не стали перешкоджати його починанням. Тому будівництво триває, причому ідеєю застосовувати водорості в екологічних житлових забудовах зацікавилися в деяких інших країнах, адже така напасть періодично ускладнює життя багатьом державам.