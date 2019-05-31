Maps.me почав враховувати типи доріг

З 27 травня сервіс офлайн-карт Maps.me може будувати маршрути з урахуванням типів доріг.
На оновлених картах автомобіліст зможе побачити на маршруті платні ділянки, магістралі, ґрунтові дороги і поромні переправи. Такі особливі відрізки шляху будуть позначені спеціальними значками. Це допоможе оптимально спланувати поїздку і намітити варіанти об’їзду.
Відтепер, щоб карта не завела на небажану стежку, потрібно всього лише зайти в меню Maps.me «Налаштування об’їзду» і вибрати опцію, яка дозволить уникати конкретних типів доріг. Наприклад, прибравши ґрунтовки можна буде рухатися з великим комфортом, а позбувшись від магістралей, водієві вдасться насолодитися мальовничими маршрутами далеко від основного трафіку.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
«Навколо Світу. Україна» писав про те, як українці подорожують.
За матеріалами Knife.media
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