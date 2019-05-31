Україна може втратити 5 млрд із-за нового позову Коломойського

Запорізький завод феросплавів, підконтрольний бізнесменові Ігорю Коломойському, домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро України через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.

Зокрема, Конституційний суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за скаргою заводу щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону україни «ПРО НАБУ», наголошується в матеріалах суду.

«Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду України», – йдеться в повідомленні.

Оспорюване положення передбачає, що Національному антикорупційному бюро і його працівникам для виконання покладених на них обов’язків надається право при наявності законних підстав, подавати до суду позови про визнання недійсними угод.

Якщо КСУ визнає цю норму неконституційною, то держава втратить майже 5 млрд гривень за угодами, які були визнані недійсними за позовами НАБУ.