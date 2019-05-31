Нова послуга «Укрзалізниці» викликала ажіотаж у мережі

«Укрзалізниця» повідомила, що при купівлі квитків на поїзди Інтерсіті і Інтерсіті+ пасажири можуть заздалегідь замовити собі ланч.
«Апетит приходить під час їзди. Подбайте про це перед подорожжю. Послуга доступна в касах та онлайн для поїздів Інтерсіті і Інтерсіті+», – йдеться на сторінці залізничного оператора України в Facebook.
На впровадження відповідної послуги від «Укрзалізниці» вже відреагували користувачі мережі.
«І що входить до складу цього ланчбокса?» – задалася питанням Anna Levchenko.
«Скиньте хтось фото ланчбокса», – пише Юра Крушельницький.
«При замовленні квитка онлайн не помітила цієї функції», – написала Марина Калюжна.