Нова послуга «Укрзалізниці» викликала ажіотаж у мережі

«Укрзалізниця» повідомила, що при купівлі квитків на поїзди Інтерсіті і Інтерсіті+ пасажири можуть заздалегідь замовити собі ланч.

«Апетит приходить під час їзди. Подбайте про це перед подорожжю. Послуга доступна в касах та онлайн для поїздів Інтерсіті і Інтерсіті+», – йдеться на сторінці залізничного оператора України в Facebook.

На впровадження відповідної послуги від «Укрзалізниці» вже відреагували користувачі мережі.

«І що входить до складу цього ланчбокса?» – задалася питанням Anna Levchenko.

«Скиньте хтось фото ланчбокса», – пише Юра Крушельницький.

«При замовленні квитка онлайн не помітила цієї функції», – написала Марина Калюжна.